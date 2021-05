Sindaco Sestriere, Universiadi sono un grande obiettivo

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - Sestriere si complimenta con il Comitato promotore che ha conquistato l'assegnazione delle Universiadi invernali del 2025. "Un grande obiettivo", commenta il sindaco, Gianni Poncet, auspicando che il Colle sia "una delle sedi di gara dello sci alpino".

"Questo alla luce di tutto quanto fatto negli anni, dai Mondiali di sci alpino nel '97, ai Giochi Olimpici Invernali del 2006, a tante gare di Coppa del Mondo, e soprattutto, per restare in tema, anche alle prime Universiadi Invernali in Italia fatte nel 1966 proprio a Sestriere - ricorda il primo cittadino -. Il nostro augurio che tutto questo possa realizzarsi nel 2025 quale raggiungimento di nuovi importanti obiettivi in sinergia con tutti gli altri siti di gara". (ANSA).