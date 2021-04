Pragelato, la Croce Verde sostituisce l'ambulanza

(ANSA) - TORINO, 25 APR - La Croce Verde di Perosa Argentina ha sostituito l'ambulanza medicalizzata alla postazione Tango di Pragelato. Un avvicendamento programmato in quanto la precedente ambulanza titolare aveva maturato gli anni di servizio e doveva essere destinata ad altro uso.

"Una bella giornata per Pragelato e per tutti i suoi suoi cittadini, turisti nonché per i territori limitrofi", commentano sindaco e vicesindaco di Pragelato, Giorgio Merlo e Mauro Maurino, che hanno partecipato alla cerimonia con il sindaco di Fenestrelle, Michel Bouquet.

Il Direttivo della Croce Verde, da sempre impegnato a dotare la postazione di Pragelato di mezzi in grado di garantire il pronto intervento in qualsiasi condizione di tempo e di viabilità, ha sostituito il Mercedes Sprinter 4x4 con una ambulanza Ford Transit, sempre a trazione integrale, dotato delle ultime tecnologie di guida e di sicurezza. Si tratta del quinto mezzo destinato alla postazione di Pragelato operativa dal 1996, il quarto a trazione integrale. (ANSA).