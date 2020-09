Tanti turisti da tutta Italia a Sauze d'Oulx per l'estate

(ANSA) - TORINO, 02 SET - Un'estate all'insegna dello sport, della musica, della gastronomia, ripensando e reinventando gli eventi alla luce dell'emergenza Covid, alla presenza di molti nuovi turisti provenienti da tutta Italia che per la prima volta hanno scelto la località turistica della Val Susa. Tempo di bilanci per Sauze d'Oulx che si prepara a vivere gli ultimi eventi del calendario estivo, con due domeniche dedicate ai prodotti del territorio che prenderanno il posto della tradizionale Sagra della Patata di Montagna, annullata quest'anno a causa dell'emergenza Coronavirus.

"Questa è indubbiamente stata un'estate particolare, in cui ci siamo dovuti confrontare con le nuove misure di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria, a cominciare dalla rinuncia al tradizionale concerto di Ferragosto a Sportinia - commenta il sindaco Mauro Meneguzzi -. Abbiamo pertanto cercato di proporre un agosto con eventi nel rispetto delle norme anti-Covid e abbiamo registrato una grandissima presenza di turisti che hanno scelto il nostro paese per la prima volta. Abbiamo inoltre investito tanto sulla sentieristica - conclude - con grandi risultati sia in termini di fruizione che di gradimento".

