Schiavo, 'Tim accompagna il Paese ad andare avanti sul digitale'

"Da qualche anno stiamo facendo un percorso di innovazione molto spinta con uno dei player più rilevanti del mondo, Google. Collaboriamo con Google Cloud ma stiamo aprendo collaborazioni anche ad altri segmenti dell aloro azienda. Da un lato facciamo per loro la rete verso il territorio e cerchiamo di lavorare insieme per aiutare il Paese a diventare più digitale, dall'altro impariamo tante cose perché da loro s'impara tanto". Lo ha sottolineato Elio Schiavo, chief enterprise and innovative solutions officer di Tim, alle Ogr Torino dove è stato inaugurato il primo Customer Innovation Center realizzato da Tim Enterprise con Google Cloud, "Nel nostro claim 'C'è un domani da creare' c'è un invito a tutti gli stakeholders del Paese a contribuire allo sviluppo della tecnologia, dell''innovazione e a rendere l'Italia più digitale. L'esortazione è proviamo a farlo noi perché se non lo facciamo noi questa cosa rischia di non accadere. Con università, pubbliche amministrazioni, aziende dobbiamo fare insieme lo sforzo di recuperare un ritardo del quale purtroppo strutturalmente soffriamo. Tecnologia, tempo e tenacia sono le tre chiavi del nostro futuro", ha affermato Schiavo. "A Torino - ha ricordato - Tim ha 2.000 dipendenti, 376 che si occupano di innovazione, 200 nei laboratori di innovazione. Il primo laboratorio di innovazione è nato nel gennaio 1964. Sono 60 anni che siamo in questa città e questo dimostra non solo la dimensione dello sforzo, ma anche quanto sia illuminata la nostra azienda. A Torino gestiamo 2.800 brevetti, un dato che rivela la dimensione ciclopica dello sforzo che facciamo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA