Omnibus, Consiglio regionale approva provvedimento

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale, il cosiddetto omnibus.

Il via libera questo pomeriggio, in netto anticipo rispetto alla maratona di una settimana di sedute a oltranza che era stata fissata prima dell'intesa raggiunta ieri tra maggioranza e opposizione con lo stralcio dei due temi più divisivi: caccia e gioco d'azzardo.

Prima di chiudere la seduta, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia ha voluto portare il saluto dell'Assemblea a Maria Lauriola nel suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione, "dipendente - ha sottolineato il presidente - che tanto ha fatto per questo ente e questa Aula, di cui è diventata coordinatrice nel 2013". Allasia ha poi irritualmente chiesto a Lauriola di essere lei a dichiarare chiusa la seduta di oggi, fra gli applausi dei consiglieri.

(ANSA).