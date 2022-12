Post Covid, asta d'arte benefica per pet therapy dei minori

(ANSA) - TORINO, 05 DIC - Le opere di 37 artisti saranno messe all'asta per sostenere l'attività dell'associazione 'La Casa del Sole' per un progetto di assistenza, attraverso la pet therapy, a bambini e adolescenti colpiti da disturbi del comportamento in seguito alle restrizioni per la pandemia Covid.

Le opere sono esposte a Palazzo Lascaris, sede del consiglio regionale, dal 5 dicembre fino al 16 dicembre, giorno dell'asta benefica 'Un artista per me' che servirà a finanziare il progetto "àncora - una zampa per ricominciare", nato nel 2021 dall'a collaborazione tra le equipe di Terapie assistite con Animali dell'Aps 'La casa del sole', i medici di Medicina generale dell'ASL Città di Torino, alcuni neuropsichiatri infantili del Regina Margherita e dell'Asl Torino nord.

L''obiettivo è di supportare bimbi più fragili che hanno sviluppato psicopatologie Covid-correlate (ritiro da scuola o difficoltà nella socializzazione, disturbi comportamentali e sintomi iniziali di PTSD-Disturbo Post Traumatico da Stress) attraverso alcune sedute di terapia assistite con i cani. Le opere d'arte potranno essere visionabili anche sul catalogo online, dal 6 dicembre sul sito internet della casa d'aste Sant'Agostino.

L'iniziativa è stata presentata lunedì 5 dicembre in Consiglio regionale dal presidente dell'assemblea legislativa Stefano Allasia, presenti il Difensore civico, Paola Baldovino, il Garante degli animali, Paolo Guiso, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Ylenia Serra.

"L'asta - ha detto Allasia - è una vera e proprio alleanza tra istituzioni, mondo dell'arte e della cultura e associazionismo. La solidarietà è un principio fondante delle società contemporanee, ed è nella cornice di tale responsabilità che si inserisce il desiderio di questo Consiglio regionale e di tanti artisti piemontesi di partecipare ad un momento di beneficenza unico, un'occasione in cui le opere d'arte diventano vero e proprio volano di solidarietà per una causa reale, attuale e urgente". (ANSA).