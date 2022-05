Piemonte: donna protagonista attività Comitato Diritti Umani

(ANSA) - TORINO, 06 MAG - La tutela dei diritti umani e civili delle donne, il loro impegno in ambito economico e sociale e il loro ruolo nelle società non industrializzate e negli scenari di guerra. Questi i temi centrali delle attività dei prossimi mesi del Comitato diritti umani e civili del Consiglio regionale del Piemonte, che ha presentato oggi il calendario delle sue iniziative.

Tra i primi appuntamenti, il 17 maggio all'Arsenale della Pace, la lectio magistralis sul conflitto in Ucraina, 'Il mondo che verrà', del professore Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes, seguita da un momento di preghiera comune con tutte le confessioni religiose per promuovere la pace dei popoli.

Il 23 maggio, poi, nell'ambito del Salone Internazionale del Libro, l'appuntamento dedicato alla 'Forza delle donne', mentre il 29 luglio, per la Giornata Internazionale contro la Tratta, è in programma un convegno con Mariapia Bonanate, giornalista ed ex direttrice di Famiglia Cristiana, e la protagonista del suo libro 'Io sono Joy'. Durante l'incontro sono anche state annunciate la presentazione di due Odg, sull'intitolazione di piazze dei diritti umani e a sostegno del Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari, e la creazione, in collaborazione con l'associazione People Adv, de 'Il portale della memoria', una piattaforma digitale in cui ospitare testimonianze e dove poter reperire informazioni utili su iniziative e campagne. (ANSA).