Consiglio Piemonte apre ai problemi della polizia penitenziaria

Il consiglio regionale del Piemonte ha affrontato in una seduta straordinaria aperta i problemi relativi alle condizioni di lavoro della polizia penitenziaria, fra carenza cronica di organici e mancanza di protocolli che chiariscano come devono essere affrontate in piena legalità situazioni quali aggressioni, risse e sommosse. Una realtà difficile, hanno sottolineato tutti gli intervenuti, a partire dai rappresentanti sindacali della categoria, per affrontare la quale il presidente di Palazzo Lascaris, Stefano Allasia, ha rimarcato che "le azioni di supporto psicologico agli operatori non bastano".

"Occorrono misure organizzative - ha sottolineato Allasia aprendo i lavori - che favoriscano migliori condizioni lavorative e rendano più sicure le strutture sotto il profilo igienico e sanitario. E' necessario tornare a destinare risorse, perché il sovraffollamento si risolve riconsiderando il concetto di detenzione preventiva e costruendo nuovi penitenziari. L'attuale governo ha inserito nell'ultima legge di bilancio 80 milioni, ma non può che essere solo un primo passo". I rappresentanti sindacali hanno descritto una situazione "da Guinness dei primati" per le aggressioni dei detenuti nei confronti degli agenti. "A Torino - ha detto il vicesegretario generale dell'Osapp, Gerardo Romano - nel 2022 abbiamo registrato 31 aggressioni e 71 agenti feriti e nel 2023 abbiamo già 11 aggressioni e 12 agenti feriti".

"La polizia penitenziaria - ha sostenuto il segretario nazionale Sinappe, Raffaele Tuttolomondo - è ridotta ai minimi termini e garantisce il regolare svolgimento dell'attività lavorativa solo grazie al sacrificio e al senso del dovere". Il segretario regionale del Sappe Vicente Santilli ha chiesto "il taser per difendersi dai detenuti violenti e la dotazione di body-cam". Ma anche "un protocollo con indicazioni tassative delle modalità di intervento con cui fronteggiare gli eventi critici". Perché "sembra che si sia innescato un processo di scarico delle responsabilità sull'ultimo e più debole anello della catena".

In ogni caso, ha affermato l'assessora Fdi Elena Chiorino, prima a chiedere la seduta straordinaria, la Regione non resterà a guardare. "Sono già in corso interlocuzioni formali con l' amministrazione penitenziaria per capire come intervenire sul fronte della sanità e come individuare spazi per la formazione di nuovi agenti. Queste sono competenze della Regione, sulle quali intendiamo intervenire per tutto ciò che è possibile".

Consiglio regionale del Piemonte