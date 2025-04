Sul set di 'Una finestra vista lago', a Miasino le riprese

"Stiamo cercando di fare rivivere questo mondo vitale e un po' magico del lago, anche grazie alla supervisione sulla sceneggiatura dello scrittore Andrea Vitali.

Questo lago rappresenta un mondo passato, ma molto attuale, con delle dinamiche molto moderne". Lo ha detto detto Mario Pontecorvo durante la visita sul set della serie tv "Una finestra vista lago" - da lui diretta. Le riprese sono attualmente in corso in Piemonte, a Miasino e Orta San Giulio. All'incontro, organizzato proprio nel Comune di Miasino, erano presenti anche Antonio Folletto, Domenico Centamore, Paola Minaccioni, Vincenzo Nemolato, lo scrittore Andrea Vitali, le istituzioni locali. Hanno partecipato Maria Pia Ammirati, direttrice Rai Fiction) e il produttore Francesco de Blasi (Alexandra Cinematografica), insieme a Beatrice Borgia e Paolo Manera (rispettivamente presidente e direttore di Film Commission Torino Piemonte), Stefano Falciola (sindaco di Miasino) e Diego Dalla Verde (commissario prefettizio di Orta San Giulio). "Una finestra vista lago" è co-prodotta da Rai Fiction e Alexandra Film in associazione con Elysia Productions e RaiCom ed è realizzata con il contributo del Pr Fesr Piemonte 2021-2027 - bando "Piemonte Film TV Fund" e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.



