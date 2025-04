Sopralluogo del commissario Schael al San Giovanni vecchio

Il rafforzamento dell'attuale attività ambulatoriale e nuovi spazi per l'intramoenia saranno i modi per valorizzare l'ospedale San Giovanni antica sede di Torino, dove oggi il commissario della Città della salute e della scienza di Torino, Thomas Schael, ha effettuato un sopralluogo. Accompagnato da Giampaolo Grippa, Flavia Pirola e Antonio Scarmozzino, Schael ha valutato il valore potenziale di una struttura rinnovata e ristrutturata negli anni scorsi con lavori per un totale di quasi 15 milioni di euro, per i quattro piani messi a nuovo, per 6.600 metri quadrati, in via Cavour.

L'intenzione del commissario è di valorizzare la struttura dal lunedì al sabato, dal mattino alla sera, non solo con l'attuale attività ambulatoriale della Cdss, in particolare per le prestazioni di maggior sofferenza per le liste di attesa: gastroenterologia ed ecografia, ma anche occupandola con quella che sarebbe dovuta essere, per una parte dello stabile, la sua destinazione d'uso della recente ristrutturazione, ovvero con ampi spazi per l'intramoenia e relativi uffici.



