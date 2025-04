Sgomberati 8 alloggi occupati in case popolari a Mirafiori

Nuova operazione di sgombero di alloggi occupati abusivamente nelle case popolari a Torino: oggi ne sono stati interessati 8 nel complesso di edilizia sociale nel quartiere Mirafiori, di cui 5 in corso Agnelli 156, 2 in via De Bernardi e 1 nel vicino complesso di via Dina.

"Oggi - commenta il presidente di Atc del Piemonte Centrale, Maurizio Pedrini - abbiamo mantenuto un impegno preso con gli abitanti del quartiere: abbiamo ristabilito il principio che l'unica legge che deve valere nelle case popolari è quella dello Stato".

"Ringrazio ancora una volta il prefetto, il questore, la polizia locale e i servizi sociali - aggiunge Pedrini -, insieme a tutte le istituzioni che, con il lavoro incessante e determinato svolto nelle settimane scorse, hanno consentito di giungere al risultato di oggi. Gli alloggi recuperati - spiega - sono stati subito messi in sicurezza e, dopo i lavori di rispristino, saranno messi a disposizione per nuove assegnazioni".

L'intervento di oggi, stabilito nell'ambito nel tavolo di contrasto alle occupazioni abusive coordinato dalla prefettura di Torino, ha visto la collaborazione di polizia locale, servizi sociali, carabinieri, polizia di Stato, vigili del fuoco e Agenzia Territoriale per la Casa.



