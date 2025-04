'Salviamo il Meisino', presidio davanti al tribunale di Torino

Un presidio di attivisti del comitato 'salviamo il Meisino' si è raccolto oggi davanti al Palazzo di giustizia di Torino. L'occasione è l'udienza dedicata al discussione del ricorso con cui il comitato chiede al tribunale di svolgere un 'accertamento tecnico preventivo' sull'impatto dei lavori previsti nel parco. "Finora - ha detto una speaker - ci sono già stati tre rinvii e non è stata presa alcuna decisione. A Torino la giustizia non sembra avere la stessa tempistica per tutti. Ma se vogliono farci fare un passo indietro, noi ne facciamo due in avanti".



