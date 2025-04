Pneumologi, da ecografia toracica aiuto per pazienti critici

Venerdì 4 e sabato 5 aprile l'Ospedale Mauriziano di Torino ospita un corso avanzato di Ecografia Toracica con specialisti provenienti da tutta Italia.

Un'iniziativa articolata in modo da affrontare, in particolare, la gestione globale del paziente con problematiche polmonari e cardio-polmonari.

"Tradizionalmente il polmone è stato considerato un organo poco esplorabile con gli ultrasuoni, che sono stati per lungo tempo impiegati unicamente per la valutazione del versamento pleurico. Negli ultimi anni l'ecografia toracica ha assunto un ruolo sempre più importante nella diagnosi e nel monitoraggio dei pazienti con patologia polmonare, rivelando enormi potenzialità, purtroppo non completamente sfruttate dai clinici", osserva il dottor Roberto Prota, direttore di Pneumologia e Terapia semi-intensiva pneumologica del Mauriziano e componente del Comitato Esecutivo Nazionale dell'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (Aipo) che organizza l'evento.

L'ecografia integrata alla valutazione clinica è considerata "di fondamentale importanza per pazienti con problematiche cardio-respiratorie nel dipartimento di emergenza, in chirurgia, in terapia intensiva, nei reparti di terapia semi-intensiva e nei reparti di degenza ordinaria" osservano i responsabili scientifici del corso, il dottor Giovanni Maria Ferrari e la dottoressa Elena Rindone (Mauriziano di Torino) e il dottor Alberto Perboni (San Luigi Gonzaga di Orbassano).



