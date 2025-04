In piazza per la prevenzione della sindrome del bambino scosso

Per la seconda Giornata di prevenzione della Sindrome del bambino scosso (Shaken Baby Syndrome), che in un caso su quattro porta a morte i neonati, ci sarà a Torino un evento dedicato domenica 6 aprile in piazza Bodoni dalle 11 alle 17, con volontari, pediatri, infermieri e psicologi. Saranno distribuiti materiali informativi multilingue e gadget antistress. Per l'occasione dal tramonto la Mole Antonelliana si illuminerà di arancione, colore simbolo della campagna. L'organizzazione è di Simeup (Società italiana medicina di emergenza e urgenza pediatrica) e Terre des Hommes, fondazione attiva per la tutela dei minori, in collaborazione con la Pediatria d'urgenza dell'ospedale infantile Regina Margherita, della Città della salute e della scienza di Torino, Croce Verde Torino e Aimi (Associazione italiana massaggio infantile). Si tratta della campagna Nonscuoterlo!, avviata da Terre des Hommes nel 2017 con il sostegno della Rete ospedaliera contro il maltrattamento infantile.

La Sindrome del bambino scosso è una forma di grave trauma cerebrale che può avvenire nei neonati, se scossi violentemente, talvolta da parte di genitori estenuati dal pianto del bambino, particolarmente intenso nei primi mesi di vita, ignari che questa manovra possa essere così pericolosa. "È questo il messaggio che vogliamo trasmettere ai genitori e a coloro che si prendono cura dei bambini più piccoli. Lo scuotimento è pericoloso nei bambini al di sotto dei 2 anni di vita. A chiunque può capitare di perdere il controllo, ma se un genitore si accorge di non avere più energie per calmare il suo bambino è importante mettere il bambino in un luogo sicuro e chiedere aiuto" spiega Barbara Lauria, responsabile dell'ambulatorio Bambi della Pediatria d'urgenza, dedicato ai minori vittima di abusi e maltrattamenti. "Alla giornata dedicata alla manovra per la vita (disostruzione da corpo estraneo) si aggiunge questa iniziativa che vuole prevenire le gravi conseguenze che lo scuotere un bambino può presentare" dice Antonio Urbino, direttore sanitario della Croce Verde di Torino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA