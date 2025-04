Filippone: "Invertire la rotta per guardare al futuro"

"Bisogna invertire la rotta per guardare con ottimismo al futuro" e creare un "Manifesto per lo sviluppo di Torino". E' l'appello del segretario generale della Cisl Torino-Canavese, Giuseppe Filippone, che ha aperto al Centro congressi Santo Volto, a Torino, il quarto congresso.

Sono intervenuti il sindaco Stefano Lo Russo, i segretari generali di Cgil e Uil torinesi, Federico Bellono e Gianni Cortese, la leader nazionale Cisl, Daniela Fumarola. Domani tocca al segretario regionale Luca Caretti.

"Vogliamo volgere lo sguardo al futuro della città e dell'area metropolitana per cercare di capire se esistano le condizioni per uscire da una situazione di crisi persistente e per la ripresa di un percorso di sviluppo. Per questo abbiamo promosso un momento di ascolto e confronto con la partecipazione di tutti i principali soggetti e attori istituzionali della città. Domani presenteremo il nostro appello per Torino" ha spiegato Filippone che ha ricordato le difficoltà economiche attraversate dalle imprese torinesi e dai lavoratori.

Quanto ai rapporti sindacali l'auspicio di Filippone è che "si possa continuare a ragionare e lavorare in maniera più unitaria, nonostante le divergenze su parecchie questioni di merito nell'ultimo periodo". "Torino - ha osservato - è storicamente una piazza sindacale importante, un laboratorio di idee e innovazioni. E' preferibile un dialogo schietto, franco, basato su contenuti, pragmatico e non ideologico, concentrandosi su temi che alimentano l'agire unitario".

Al congresso si è arrivati dopo le assemblee nei posti di lavoro e nelle leghe dei pensionati, le assise territoriali di federazione. Sono state molte le conferme ai vertici delle categorie Cisl, ma non mancano alcune importanti novità. Si registra infatti l'elezione di Alessandro Bertaina al vertice della Cisl Funzione Pubblica, di Roberto Marengo, al timone della Femca Cisl, la federazione del settore chimico, gomma plastica, tessile ed energia, di Marco Cirinnà a capo della federazione della Sicurezza (Fns), che raggruppa gli associati di polizia, vigili del fuoco e polizia penitenziaria; e, infine, di Alberto Jannaci al vertice della Cisl Medici.



