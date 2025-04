Endoscopia vertebrale ad Alessandria per la sciatalgia

Un approccio endoscopico per la chirurgia vertebrale è stato utilizzato per due pazienti all'ospedale di Alessandria, entrambi affetti da sciatalgia e in piedi già il giorno dopo. Sono tra i primi casi in Piemonte trattati con la tecnica Ube (Unilateral Biportal Endoscopy), un approccio mini-invasivo, che consente di operare attraverso due piccole incisioni, evitando traumi e garantendo un recupero rapido e sicuro.

Il primo paziente, 59 anni, ha una bancarella al mercato ed è stato operato per un'ernia discale espulsa nella zona lombosacrale e già la mattina successiva era in piedi, libero dal dolore e pronto a tornare alla sua quotidianità. Nessuna complicanza, nessun farmaco antidolorifico gli sono stati prescritti. L'altro paziente, 48 anni, autotrasportatore, è stato operato lo stesso giorno e ha condiviso col precedente il decorso: dimissioni il mattino successivo, recupero completo e ritorno al lavoro in tempi rapidi e senza più disturbi.

"La Ube rappresenta una rivoluzione nella chirurgia vertebrale - afferma Andrea Barbanera, direttrice di Neurochirurgia dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Alessandria - perché grazie all'utilizzo di un endoscopio e di una colonna artroscopica, consente interventi precisi, con una drastica riduzione del dolore post-operatorio, del ricorso a farmaci e dei rischi di infezione e sanguinamento".

I due interventi sono stati eseguiti dall'equipe della Neurochirurgia dell'Ospedale di Alessandria nello stesso giorno sotto la guida di un esperto chirurgo francese di questa tecnica: l'obiettivo è renderla con il tempo una prassi, al fine di migliorare la qualità di vita dei pazienti. "Queste storie dimostrano che la buona sanità esiste ed è fatta di innovazione, competenza e attenzione alla persona" afferma l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi.



