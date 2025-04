Confiscati beni e terreni per 1,7 milioni a due fratelli

La Guardia di Finanza di Vercelli ha dato esecuzione al decreto decisorio emesso dal Tribunale di Torino - Sezione Misure di prevenzione - con il quale è stata disposta la confisca definitiva di attività finanziarie, quote societarie, veicoli, immobili e terreni, per un valore complessivo di circa 1,75 milioni di euro, nei confronti di due fratelli pregiudicati. I due, originari della Calabria ma residenti da tempo nella provincia di Vercelli, erano considerati dall'autorità giudiziaria "portatori di una pericolosità sociale perdurante".

Complessivamente sono stati confiscati, nelle province di Vercelli e di Catanzaro, 6 fabbricati, 9 terreni, 3 autoveicoli, una motocicletta, svariati conti correnti e quote societarie riconducibile ad un'impresa di cantieristica stradale.

Attraverso le ricostruzioni dei flussi finanziari, i militari hanno constatato la sussistenza, in capo ai fratelli, dei presupposti della pericolosità sociale e della sproporzione tra i redditi e il patrimonio dichiarati e l'effettivo arricchimento rilevato nel corso delle indagini.



