Stellantis riunisce a Torino 450 fornitori, 'uniamo le forze'

Stellantis ha ospitato l'edizione 2025 della convention dei fornitori europei nello storico Heritage Hub nello stabilimento di Mirafiori, a Torino. Hanno partecipato i rappresentanti di circa quattrocentocinquanta fornitori e delle loro associazioni. L'evento - il più grande in Europa da quando è nata Stellantis - è stato condotto da Maxime Picat, responsabile degli acquisti e della qualità dei fornitori, e Jean-Philippe Imparato, responsabile europeo, con altri dirigenti europei del gruppo.

"Crediamo che il nostro successo si fondi sulla solidità delle partnership con i fornitori e gli stakeholder. Lavorando insieme possiamo sviluppare e lanciare sul mercato prodotti innovativi in grado di soddisfare la richiesta di qualità e accessibilità da parte dei clienti. Oggi non solo il nostro business è in crescita, ma guidiamo insieme il mercato da una posizione di leadership condividendo una visione basata su eccellenza, innovazione tecnologica e soddisfazione del cliente", ha detto Picat nel discorso di apertura.

Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di provare i nuovi prodotti dell'ampia gamma di piattaforme multienergia di Stellantis, che nel 2024 hanno ricevuto cinquanta premi in vari segmenti di mercato e in numerosi Paesi. "Sullo sfondo dell'incertezza che caratterizza il settore automobilistico, in particolare quello europeo, Stellantis ha messo a punto un piano d'azione ambizioso per costruire il proprio successo nel 2025 e negli anni a venire. Il piano prevede un'organizzazione semplificata, più agile ed efficiente, un piano con non meno di quattordici nuovi prodotti di punta tra il 2024 e il 2025 in Europa e la volontà di unire le forze stabilendo rapporti più solidi con tutti i partner, compresi i fornitori" ha affermato Imparato.

Stellantis ha sottolineato "l'incrollabile impegno - spiega l'azienda - a favore dell'innovazione del software e dell'eccellenza qualitativa come fattori essenziali nel percorso per diventare la casa automobilistica che offre la migliore customer experience".



