Prima di morire 80enne denuncia i maltrattamenti del marito

Nonostante fosse stata maltrattata da suo marito per circa cinquant'anni non aveva mai avuto il coraggio di presentare una denuncia. Fino a pochi giorni prima di morire, quando, ricoverata in ospedale per un tumore, si è confidata con i medici: "Non voglio tornare a casa. Voglio morire in pace, lontano da mio marito che mi picchia da anni".

La protagonista è una donna di 80 anni, come riportato da La Repubblica e Il Corriere di Torino, morta nel settembre 2023. Il marito, anche lui 80 anni, è sotto processo e la sentenza è prevista per il prossimo 15 aprile.

Nell'estate 2023 alla donna viene diagnosticano un tumore al pancreas ormai allo stadio terminale. Ai medici non resta che concordare con l'anziana la necessità di affrontare le cure palliative e le propongono le dimissioni, offrendole l'opportunità di morire nella propria casa, circondata dai propri cari. Ma l'anziana dice di no. Lei a casa non vuole tornare per vivere le ultime settimane di vita accanto all'uomo che per anni l'avrebbe maltrattata. Queste le sue ultime volontà affidate ai medici e a una volontaria di un centro che si occupa di donne vittime di violenza. L'inchiesta è stata coordinata dal pm Barbara Badellino.

L'anziana muore prima che il magistrato possa ascoltare la sua diretta esperienza o chiedere un incidente probatorio.

Durante il processo, i figli hanno confermato i maltrattamenti, almeno fino a quando non sono andati a vivere da soli.



