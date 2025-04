Nasce Tfa Cinema, 'facciamo uscire film da cassetto dei sogni'

Torino vuole essere sempre di più una capitale del cinema e ora lo fa anche facendo uscire i film dal cassetto dei sogni film, creando una vera e propria comunità, di chi il cinema lo ama, lo pratica e vuole farlo unendo le forze e le tante professionalità del territorio, e non solo. Con questa ambizione è nato Tfa Cinema, il nuovo progetto di Bas - Backstage Acting Studio che ha deciso di lanciare una call to action, anzi una 'Ciak to action', per smetterla di aspettare l'occasione giusta ma avere il coraggio di crearla.

Una macchina che si è già messa in moto con l'avvio delle riprese del primo film, il corto 'The Bench'. Scritto e diretto da Luna Misale, affiancata alla macchina da presa da Simonetta Pellizzer e Alessandra Sacco e dal direttore della fotografia Filippo Civera, interpretato da Chiara Merulla, Giorgia Mazza e Anna Panero, racconta proprio una storia di coraggio e di come affrontare e superare i propri limiti.

"Quello che cerchiamo - spiegano gli ideatori del progetto e fondatori di Bas, Vincenzo Galante, Luna Misale e Simone Moretto - sono storie e professionisti del cinema: registi, operatori video, sceneggiatori, direttori della fotografia, montatori, fotografi, costumisti, truccatori, esperti di effetti speciali, per realizzare film che magari sono rimasti nel cassetto per anni o idee appena nate e vogliono diventare realtà. Noi mettiamo a disposizione i nostri attori e attici. Vogliamo sviluppare il maggior numero di progetti, avere troupe impegnate su uno o più film e, una volta realizzati - concludono - farli vivere, farli conoscere. Vorremmo essere una comunità che cresce sempre di più e rende Torino ogni giorno di più la città del cinema".



