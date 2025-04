Karla Sofía Gascón madrina di Lovers, diretto da Luxuria

L'attrice Karla Sofía Gascón sarà la madrina della quarantesima edizione di Lovers, il festival sui temi Lgbtqi+, diretto per il sesto anno da Vladimir Luxuria, che si aprirà giovedì 10 aprile, alle 19,30 nell'Aula del Tempio della Mole Antonelliana simbolo di Torino. Durante la serata inaugurale, la pluripremiata attrice, recentemente candidata all'Oscar per il ruolo di protagonista in Emilia Pérez, dialogherà con la direttrice Vladimir Luxuria.

Negli 8 giorn del festival sono in programma 70 film da 26 Paesi. Fra i tanti ospiti: James Duval, Gaël Morel, Gabriele Salvatores, Andrea Occhipinti, Rita Rusic, Lorenzo Balducci e la gestante per altri Cynthia Kruk.

Il Lovers Film Festival, il più antico festival italiano sui temi Lgbtqi+ (lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali), fondato da Giovanni Minerba e Ottavio Mai. "È un compleanno importante, un traguardo che siamo sicuri non vi lascerà delusi.

Ci sono ospiti importanti e prestigiosi che rendono questa edizione internazionale, confermando come il Lovers Film Festival sia uno dei più importanti al mondo" sottolineano Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema.

Alan Cumming, il celebre attore e produttore scozzese naturalizzato statunitense, riceverà la Stella della Mole, il premio che il Museo Nazionale del Cinema attribuisce a personalità che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema e non solo.



