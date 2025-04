Imam ferito, sacerdote ortodosso in visita a centro islamico

Il centro islamico di Mondovì (Cuneo) ha accolto la visita di padre Marian, rappresentante della chiesa ortodossa locale, dopo le proteste di domenica a seguito del ferimento dell'imam Ayoube Alsalami.

"Un messaggio di pace e fratellanza" sottolinea la comunità musulmana monregalese, ringraziando il sacerdote ortodosso per la visita e cogliendo l'occasione per invitare tutte le autorità civili e i rappresentanti delle varie fedi.

Alsalami, cittadino marocchino, da otto anni imam della moschea di Mondovì, è stato coinvolto in una violenta lite con il vicino di casa, di nazionalità romena. I musulmani si erano riversati in strada, protestando per ore, dopo la notizia del ferimento. Non ci sono moventi religiosi all'origine dell'alterco: entrambi i contendenti hanno fatto ricorso alle cure ospedaliere, con otto giorni di prognosi per ciascuno, e presentato denuncia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA