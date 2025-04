'Fondato sul Lavoro', la nuova mostra di Flashback a Torino

Dal vaso attico del IV secolo a.C.

che racconta la servitù domestica, trovato a Taranto, alle ciminiere e i morti dell'Ilva in contrapposizione con il passato agricolo di quel territorio. Dagli operai che, come i Mille di Garibaldi, hanno attraversato l'Italia ma per andare da sud a nord in cerca di lavoro ai migranti che accettano per pochi euro di essere sepolti tutto il giorno sotto la sabbia, con la sola testa fuori, simbolo della mercificazione dell'essere umano.

Fino alle 7 candele antropomorfe che si consumano lentamente nell'opera 'Una sola vita', drammatica memoria della strage della Thyssen. Il lavoro, da diritto costituzionale ad aspettativa troppo spesso tradita, non rispettata, che diventa sopraffazione o sfruttamento, è il tema di 'Fondato sul Lavoro', la nuova mostra di Flashback Habitat, Ecosistema per le Culture Contemporanee a Torino.

In programma da domani al 27 luglio, curata da Alessandro Bulgini e da un'idea di Francesco Sena, è un viaggio doloroso in uno dei temi di maggiore attualità ancora oggi. Un percorso espositivo in 26 opere che abbracciano periodi e stili diversi, spesso in dialogo fra loro. "Presentiamo elementi che si attivano nel confronto fra loro - spiega Bulgini - anche per insegnare alle persone a guardarsi un po' più intorno. Nella speranza di moltiplicare la potenza evocativa di ogni opera mettendola a confronto con le altre, per fare rumore. Perché oggi ce n'è bisogno".



