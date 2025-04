Domodossola celebra Nino Di Salvatore a un secolo da nascita

Fondazione Paola Angela Ruminelli celebra i cent'anni dalla nascita di Nino Di Salvatore, artista e studioso nato a Pallanza (Verbania) nel 1924 e morto a Milano nel 2001, con la mostra intitolata 'Concrete astrazioni. Di Salvatore, Parnisari, Simionato, tra forma e invenzione' che inaugura il 12 aprile a Palazzo San Francesco di Domodossola e che sarà aperta al pubblico dal giorno successivo.

Dell'artista pallanzese, che nel 1948 aderì al Movimento per l'arte concreta e nel 1954 fondò la Scuola politecnica di design (Spd) a Milano, saranno esposte ventotto opere su tela e altre plastiche.

Complessivamente in mostra ci saranno 90 tra disegni, dipinti, ceramiche e metalli, tra cui una ventina di opere di Arrigo Parnisari (1926-1975), artista di Stresa che operò nell'ambito dell'astrattismo, e altrettante di Antonio Simionato, modenese di nascita ma ossolano d'adozione, di cui sono presentati lavori tra grafica e pittura in gran parte sconosciuti e provenienti da collezioni private.

Esposte anche alcune tavole didattiche dell'archivio della Spd di Milano e alcune opere di design selezionate per mostrare il nesso tra arte, ricerca figurativa e applicazione industriale, tra cui un orologio disegnato da Di Salvatore, la Scultura da viaggio di Corraini e Munari, diverse lampade di Achille Castiglioni, Bruno Munari e Tobia Scarpa.

La mostra, organizzata in partenariato con i musei civici Gian Giacomo Galletti e il Comune di Domodossola, sarà visitabile fino al 13 luglio.



