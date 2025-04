Città della Salute, Schael incontra rettore Politecnico

Il commissario della Città della Salute e della Scienza di Torino Thomas Schael ha incontrato il rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati.

Al centro della discussione il futuro Parco della Salute, la sua logistica e micrologistica.

Schael ha presentato le proprie idee nel campo dell'idrogeno come veicolo energetico, soprattutto per quanto riguarda i droni che dovranno occuparsi della micrologistica tra ospedali. A questo proposito il rettore ha messo a disposizione tutte le competenze del Politecnico e in particolare il Centro Interdipartimentale mobilità droni.

Un altro argomento che è stato affrontato riguarda i parcheggi e la mobilità tra gli attuali ospedali della Città della Salute con il futuro Parco. A questo proposito Schael ha proposto la sua idea di una navicella shuttle sopraelevata a magneti stile giapponese che possa unire tutti i presidi.

Corgnati ha convenuto che nel futuro prossimo si potrà inserire una nuova offerta didattica per gli studenti del Poli con un percorso ad hoc nella sanità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA