Alessandria, sindacati hanno incontrato proprietà Expo Inox

"Tratteremo per un risarcimento danni e non per un incentivo all'esodo, visto il modo vergognoso in cui è stata trattata l'operazione". Così Alberto Pastorello (Uilm Uil) dopo l'incontro di oggi tra sindacati e proprietà della Expo Inox (produzione canne fumarie). Davanti ai cancelli dello stabilimento di Spinetta Marengo (Alessandria), sempre oggi, presidio organizzato dalle sigle di categoria, come lo sciopero di 8 ore contro il licenziamento collettivo dei 38 dipendenti.

"Un provvedimento comunicato con una pec. Altro che fulmine - prosegue Pastorello - è stato un vero e proprio meteorite a ciel sereno. Già venduti macchinari e capannone".

La proprietà si è detta disponibile a innalzare l'iniziale incentivo all'esodo di 8mila a 10mila euro per arrivare a un accordo quadro. I sindacati non hanno accettato. "La base di partenza della trattativa deve essere più alta e congrua", prosegue Pastorello.

Dopo lo sciopero di oggi, resta lo stato di agitazione.

Domani lavoratori torneranno in stabilimento per completare gli ordini inevasi.

Quella della Expo Inox è una situazione che si aggiunge al delicato quadro del metalmeccanico in provincia di Alessandria.

"Sono, infatti, 14 i licenziamenti dell'Euromac di Villanova Monferrato, 4 alla Bobst di San Giorgio Monferrato e altrettanti alla Imet di Serravalle Scrivia - ricordano dalla Uilm - Senza dimenticare l'apertura della procedura iniziale per 14 dipendenti della Schiavetti di Stazzano".



