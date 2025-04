Al Colosseo The Choir of Man, per la prima volta in Piemonte

Arriva per la prima volta in Piemonte, al Teatro Colosseo, da oggi al 6 aprile, The Choir of Man, spettacolo musicale che ha conquistato il pubblico internazionale. Armonie vocali potenti, coreografie dinamiche e un'atmosfera informale e coinvolgente che portano sul palco il tipico british pub, lo show celebra il potere della musica come strumento di unione e condivisione. Il cast, composto da nove cantanti e ballerini di fama mondiale, propone un viaggio sonoro attraverso generi e generazioni, spaziando dal rock al pop, dal folk alla musica tradizionale.

Con arrangiamenti originali e una forte componente corale, The Choir of Man punta ad abbattere la barriera tra platea e palcoscenico, creando un'interazione diretta con gli spettatori, che si ritrovano parte integrante dello show. Canzoni di artisti come Adele, Queen, Paul Simon, Katy Perry e Red Hot Chili Peppers danno vita a un repertorio ricco e variegato.

Dopo il successo nei principali teatri internazionali, dall'Opera House di Sydney ai palcoscenici di Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito, il tour europeo approda in Italia. Nic Doodson, uno dei produttori, invita gli spettatori a partecipare con entusiasmo: "Venite assetati di grande musica e grande birra!".



