Termovalorizzatore nell'ex Acna, 44 Comuni firmano il no

Un no "deciso e condiviso" all'ipotesi di un termovalorizzatore ai confini dell'Alta Langa. Sono 44 i comuni, insieme alla Provincia di Cuneo e all'Unione Montana Alta Langa, ad aver firmato il documento che sancisce la netta contrarietà alla realizzazione dell'impianto.

Il documento sarà trasmesso a Regione Piemonte, Provincia di Savona e Regione Liguria, come atto formale di opposizione condivisa da parte del territorio. Il progetto ipotizza di realizzare un impianto per lo smaltimento dei rifiuti nell'ex area industriale dell'Acna di Cengio (Savona), per decenni al centro di polemiche legate all'inquinamento ambientale della valle Bormida.

"Il documento firmato è un no secco al termovalorizzatore, ovunque esso venga ipotizzato sul nostro territorio o nelle aree limitrofe" dichiara il presidente dell'Unione Montana Alta Langa, Davide Falletto, per il quale la firma è "un passo importante, che rappresenta la volontà unanime dei sindaci e delle comunità dell'Alta Langa".

Roberto Bodrito, sindaco di Cortemilia e delegato della Provincia di Cuneo per le tematiche ambientali in Alta Langa, aggiunge: "Il termovalorizzatore è un progetto inaccettabile per un'area come la nostra, che ha puntato tutto sulla qualità ambientale, agricola e turistica".

La Provincia, sottolinea Bodrito, "è con l'Alta Langa in questa battaglia".



