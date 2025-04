Space Festival, a lezione di spazio a Torino con Maurizio Cheli

Lo spazio e le tecnologie che scandiranno i prossimi passi della sua esplorazione entrano nelle scuole primarie e secondarie superiori del Torinese.

Prende infatti il via la marcia di avvicinamento alla quarta edizione di "Space Festival. Gioco, Scienza, Fantascienza", dal 22 al 25 maggio a Torino, un evento ideato e diretto da Marco Berry. Al progetto contribuiscono la Regione Piemonte e partner pubblici e privati, tra cui la Città di Torino, Thales Alenia Space, Altec e Tüv Sud - Tüv Italia.

Per 24 scuole primarie di Torino e provincia ci saranno incontri in classe e al termine riceveranno una "Valigia per la Luna" e il compito di collaborare tra loro per scegliere gli oggetti che porterebbero nello spazio, se dovessero vestire i panni degli astronauti e prepararsi a un soggiorno sul satellite terrestre. La classe che si dimostrerà più creativa sarà premiata con una visita negli stabilimenti di Thales Alenia Space di Torino e l'incontro con un astronauta durante il festival.

Per gli studenti delle classi terza, quarta e quinta degli istituti superiori ci sarà percorso di orientamento spaziale, iniziando aa una mostra dedicata agli oggetti di uso quotidiano che erano stati progettati per l'esplorazione spaziale. Tra questi, l'aspirapolvere e il trapano senza fili, il joystick, il mouse ergonomico, la GoPro, le solette delle scarpe da ginnastica e gli occhiali antigraffio. Marco Berry ripercorrerà l'era delle prime missioni spaziali, dal lancio dello Sputnik ai voli dello Shuttle. Antonio Lo Campo, giornalista aerospaziale, racconterà il contributo passato, presente e futuro del Piemonte alle missioni spaziali: dalla realizzazione della maggior parte della Stazione spaziale internazionale alla scelta della control room della prossima missione lunare Artemis. Gli incontri vedranno inoltre la partecipazione di rappresentanti di Thales Alenia Space, Altec e Tüv Süd. Maurizio Cheli, astronauta dello Space Shuttle Columbia, poi pilota collaudatore, condividerà con gli studenti il suo percorso accademico e professionale, ripercorrendo le missioni che lo hanno visto protagonista e spiegando come si diventa astronauta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA