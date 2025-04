Sciopero e presidio alla Imet di Serravalle Scrivia

È stata del del 100% l'adesione dei 52 lavoratori allo sciopero di otto ore proclamato oggi da Fiom Cgil, Fim Cisl e Rsu alla 'Imet' di Serravalle Scrivia (Alessandria), azienda che si occupa dell'estrusione dell'alluminio. Motivo della protesta il licenziamento di quattro impiegati, "compresi - spiega Massimiliano Repetto (Fiom Cgil) - l'addetto alla qualità e quello alla sicurezza. Sulle lettere c'è scritto semplicemente 'soppressione della mansione'. Vogliamo vederci chiaro.

L'azienda non è in crisi, non ha problemi, una decina di giorni fa ha erogato un premio di 1.000 euro a tutti i dipendenti e ha fatto sapere di avere ordini per tutto il 2025".

Primo effetto del presidio davanti ai cancelli è stata la convocazione dei sindacati da parte della proprietà. "Abbiamo fissato un incontro per il 7 aprile - conclude Repetto - Chiederemo ulteriori spiegazioni e, soprattutto, che i provvedimenti siano ritirati".



