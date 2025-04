Scavati 41 chilometri di gallerie della Tav, 2.800 al lavoro

E' giunto a un quarto del totale lo scavo delle gallerie per la Tav Torino-Lione: 41 chilometri su 164, di cui 17 del 'tunnel di base', la maxi-galleria lunga 57,5 che è il cuore della nuova infrastruttura ferroviaria internazionale. Il punto è stato fatto, all'Osservatorio sull'asse ferroviario Torino-Lione, da Maurizio Bufalini, direttore generale di Telt, il promotore pubblico incaricato di realizzare e gestire la sezione transfrontaliera.

Proprio oggi, nel tardo pomeriggio, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il suo omologo francese Philippe Tabarot, presenzieranno dal lato transalpino, al 'battesimo' della prima frase di Telt per lo scavo del tunnel di base.

Sulla nuova Torino-Lione sono attivi - ha ricordato Bufalini - 11 cantieri, all'aperto e in sotterraneo, tra Italia e Francia ed è stato affidato il 100% dei lavori civili per la costruzione del tunnel di base; attualmente sono impegnate nei lavori 2.800 persone.

In Italia il raggruppamento di imprese a Chiomonte ha ordinato la prima fresa in fabbrica e sta svolgendo le operazioni per la predisposizione de cantiere. Parallelamente è quasi terminata la costruzione del nuovo svincolo sulla A32 Torino-Bardonecchia "che consentirà di raggiungere il cantiere di Chiomonte senza impatti sulla viabilità locale". Inoltre, sono in corso le gare per il tunnel di interconnessione con la linea storica a Bussoleno e per il tratto di ferrovia all'aperto nella piana di Susa.



