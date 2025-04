Operaio investito sulla A26 a Gravellona Toce, è grave

Grave incidente sull'autostrada A26, all'altezza di Gravellona Toce (Vco), vicino al viadotto che sovrasta la statale 33 del Sempione. Secondo le prime informazioni, un operaio al lavoro in un cantiere è stato investito. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Secondo una prima ricostruzione si tratta di un incidente sul lavoro. L'operaio infatti sarebbe stato investito da uno dei mezzi del cantiere stesso.

L'incidente è avvenuto sul viadotto 'Domodossola I', tra gli svincoli di Gravellona Toce e Ornavasso, sulla carreggiata nord della A26. Sul posto ci sono la polizia stradale per i rilievi e lo Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza degli incidenti sul lavoro) dell'Azienda sanitaria, mentre l'uomo è già stato portato via in elisoccorso per essere condotto in ospedale.





