Negozio in fiamme nel Torinese provoca densa colonna di fumo

Otto squadre dei vigili del fuoco al lavoro dal primo pomeriggio di oggi in via Milano a Settimo Torinese dove, per cause in fase di accertamento, è divampato un incendio all'interno di un negozio.

Il rogo ha coinvolto uno stabile dove si trovano un'attività di elettronica e uno di parrucchiere al piano terra e un appartamento al piano superiore. Intorno alle 16.30 le fiamme sono state completamente domate e le squadre dei vigili del fuoco hanno iniziato ad occuparsi delle bonifiche e delle verifiche del fabbricato. Non si sono registrati feriti o intossicati.

Via Milano è stata chiusa la traffico per permettere le operazioni di soccorso. L'incendio ha provocato una densa nube di fumo visibile anche a distanza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA