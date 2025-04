Libro di educatore insegna 100 giochi e abilità per l'autismo

'Cento giochi e attività abilitative per l'autismo'. E' il titolo del libro, scritto dal dottor Valerio Trione, educatore professionale in forza al San Camillo, edito da Erickson, che verrà presentato domani, 2 aprile, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. L'iniziativa è del presidio sanitario San Camillo, in collaborazione con l'Associazione nazionale genitori con autismo (Angsa) che lo stesso 2 aprile, dalle 17 alle 19. incontrerà nella sala convegni gli operatori che quotidianamente si occupano di persone autistiche.

Il volume, pensato per educatori/educatrici, insegnanti, personale sanitario e famiglie, propone 100 giochi facili da realizzare, anche con materiale di recupero, per sviluppare abilità sensomotorie, cognitive e sociali, ed è il frutto di oltre vent'anni di esperienza sul campo.

La partecipazione all'incontro del 2 prile è gratuita con iscrizione obbligatoria: https://bit.ly/3F3vMtl



