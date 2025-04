Istituto credito culturale, 4 milioni per la corte dell'Egizio

L'Istituto per il credito sportivo e culturale (Icsc), banca pubblica per lo sviluppo sostenibile del Paese attraverso lo sport e la cultura, ha concesso un finanziamento agevolato da 4 milioni di euro per la realizzazione della copertura della corte barocca dell'ex palazzo Collegio dei Nobili, sede del Museo Egizio di Torino, per far nascere una piazza polifunzionale ad accesso gratuito.

Per sostenere l'intervento è stata sottoscritta una convenzione tra la banca e la Fondazione Compagnia di San Paolo.

È la prima volta, viene evidenziato dall'Icsc, che si dà corso a un'operazione innovativa che mette insieme strutturalmente contributi pubblici, il finanziamento di Icsc e contributi della Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso la fideiussione rilasciata da Banca Etica.

Il progetto della copertura, dal costo complessivo di oltre 19 milioni, sarà realizzato col contributo diretto dei soci della Fondazione (ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione Compagnia San Paolo e Fondazione Crt), il contributo di Intesa Sanpaolo tramite Artbonus e grazie al sostegno finanziario dell'Istituto per il credito sportivo e culturale.

"Questa iniziativa costituisce un esempio concreto di come l'adozione di modelli innovativi di partenariato rappresenti una strategia efficace per sostenere progetti ad alto impatto nel settore culturale. La combinazione virtuosa di fondi pubblici, filantropici e finanziamenti privati permetterà un importante intervento di valorizzazione del Museo Egizio finalizzato a rendere accessibile e fruibile uno spazio di grande valore storico-artistico". Così Antonella Baldino, ad dell'Icsc.





