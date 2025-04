Incontro tra John Elkann e Donald Trump alla Casa Bianca

Il presidente di Stellantis John Elkann ha incontrato ieri Donald Trump alla Casa Bianca. Come riportato dai media Usa, nel corso dell'incontro Trump ha dichiarato, tra l'altro, di voler ripristinare standard meno rigidi sulle emissioni delle auto. Lo conferma un portavoce di Stellantis.

Elkann era presente in qualità di responsabile di uno dei maggiori produttori automobilistici degli Usa, con l'obiettivo di proseguire il dialogo con il presidente e la sua amministrazione in questo momento cruciale per il futuro dell'industria automobilistica statunitense.



