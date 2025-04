Incidente in autostrada nell'Alessandrino, un morto

Un uomo è morto in un incidente avvenuto sulla diramazione Predosa-Bettole, all'altezza del chilometro 5 in direzione dell'A26, nell'Alessandrino. Nello scontro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un'auto.

Inutile l'intervento dell'elisoccorso della base di Alessandria: l'automobilista è deceduto sul posto. Si tratta di un imprenditore, 51 anni, del Bellunese.

Secondo una prima ricostruzione l'auto di grossa cilindrata e con targa straniera, su cui viaggiava la vittima, ha tamponato un camion, rimanendo incastrata sotto.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia per i rilievi, i soccorsi del 118 e il personale di Autostrade per l'Italia della Direzione di Tronco di Genova.



