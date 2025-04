Giuseppe Culicchia è il nuovo direttore del Circolo dei Lettori

Giuseppe Culicchia è il nuovo direttore della Fondazione Circolo dei Lettori. Culicchia guiderà la direzione culturale e operativa della Fondazione, del Circolo dei Lettori nelle sue sedi a Torino, Novara e Verbania con il Circolo della musica a Rivoli per il triennio 2025-2028.

"Il profilo di Giuseppe Culicchia è risultato il più adatto a dirigere il lavoro della Fondazione Circolo dei Lettori, per proseguire e innovare un'istituzione centrale in Italia per produzione culturale, di pensiero e promozione del libro" spiega la Fondazione. Il consiglio di gestione della Fondazione Circolo dei lettori, composto dal presidente Giulio Biino e dai consiglieri Elena D'Ambrogio Navone e Massimo Pedrana, ha nominato Culicchia a seguito dell'avviso di selezione pubblicato il 2 febbraio scorso, al quale hanno risposto 40 professionisti ai vertici della cultura, del mondo editoriale e del libro in Italia. Le candidature e i progetti sono stati oggetto di valutazione da una apposita commissione che ha selezionato i cinque migliori profili. "È per me un grande onore essere chiamato alla direzione della Fondazione Circolo dei lettori - e delle lettrici! - di Torino: la città che amo, la città di La donna della domenica e dell'Einaudi, della Utet e della Paravia, della Edt e del Salone Internazionale del Libro e sì, di Torino è casa mia, nostra, di tutte e tutti voi che amate la lettura, e che avete eletto il Circolo a luogo del cuore. Mi impegnerò al massimo per proseguire l'ottimo lavoro svolto da chi mi ha preceduto" ha detto Culicchia che ha definito il Circolo dei Lettori "un punto di riferimento e d'incontro, di dialogo e di confronto, capace di coagulare l'interesse di chi ama i libri e di guadagnarsi l'apprezzamento del mondo dell'editoria e di tantissimi autori italiani e internazionali". "Culicchia è uno scrittore, un uomo di cultura con un forte legame con il territorio ma con una visione dai larghi orizzonti. Non credo si potesse fare scelta migliore. Ringrazio tutti i candidati e la commissione di valutazione per aver operato con grande professionalità in tempi molto brevi" commenta Giulio Biino, presidente Fondazione Circolo dei lettori.

Culicchia, torinese di nascita e con una carriera che si è sviluppata tra la scrittura e il mondo editoriale, ha pubblicato una trentina di libri tradotti in dieci lingue e ha tradotto alcuni tra i maggiori autori in lingua inglese, da Mark Twain a Francis Scott Fitzgerald e Bret Easton Ellis. La Fondazione Circolo dei lettori ringrazia Elena Loewenthal "per il lavoro svolto alla direzione, nel quinquennio 2020-2025.

Loewenthal ha condotto l'ardua sfida di guidare un luogo culturale oltre il lockdown e le restrizioni della pandemia".





