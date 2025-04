Città della Salute, insediata nuova direttrice sanitaria

Si è insediata oggi Flavia Pirola, la nuova direttrice della Città della salute e della scienza di Torino. Per lei, bergamasca, laureata in medicina e chirurgia e specialista in Igiene e Medicina preventiva, statistica sanitaria e malattie infettive, si tratta della terza nomina con Thomas Schael, commissario della Città della salute e della scienza, "nel segno della continuità", come viene riportato in una nota dell'azienda.

"Pirola, insieme a Schael e al direttore del dipartimento qualità e sicurezza delle cure, Antonio Scarmozzino, si è messa subito a lavoro sui problemi delle liste di attesa e libera professione", dicono dall'azienda.



