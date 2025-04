Arriva Avathor One per la mobilità di persone su sedia a rotelle

Sarà commercializzato nel secondo semestre 2025 Avathor One, veicolo elettrico per il trasporto di persone su sedia a rotelle, di individui con ridotta mobilità o chiunque si trovi temporaneamente in difficoltà motorie, su strada e in spazi chiusi, per uso privato o in sharing.

Certificato come dispositivo medico, nasce dal concept WheeM-i sviluppato da Italdesign e sarà messo in produzione dalla startup torinese Avathor. Avathor One, presentato oggi al Mauto di Torino, consente di salire a bordo semplicemente 'guidando' la propria sedia a rotelle direttamente sul veicolo, appositamente progettato per accogliere qualunque modello.

Il lancio iniziale sarà in Italia. Nel 2026, il prodotto sarà disponibile anche in Spagna, mentre altri mercati seguiranno a partire dal 2027. Il prezzo sarà inferiore ai 10.000 euro, con la possibilità di applicazione di deduzioni e incentivi previsti nel settore, "Avathor One rappresenta la concretizzazione della nostra visione di una mobilità veramente inclusiva e universale" spiega Cristiano Bilucaglia, presidente di Avathor. "Partendo dal concept WheeM-i sviluppato da Italdesign, abbiamo creato un dispositivo elettrico dal design accattivante e contemporaneo che trasforma la mobilità in un'esperienza desiderabile per tutti. Avathor One non è solo funzionale, ma esteticamente sofisticato, un prodotto che le persone saranno orgogliose di utilizzare, indipendentemente dalle loro esigenze di mobilità.

L'interfaccia intuitiva con joystick rende l'utilizzo straordinariamente semplice e gratificante, mentre i sistemi avanzati di sicurezza dai sensori perimetrali radar anticollisione alla telecamera posteriore - garantiscono spostamenti senza preoccupazioni".

"Questo progetto dimostra la nostra capacità di creare soluzioni all'avanguardia e ci offre l'opportunità di riaffermare il grande potenziale del nostro concept innovativo WheeM-i, che promuoveva inclusione ed indipendenza di persone su sedia a rotelle" sostiene Antonio Casu, amministratore delegato di Italdesign.



