Alec Temple è il vincitore del Premio Buscaglione

Si chiude l'ottava edizione del Premio Buscaglione: grande affluenza di pubblico (sold out due sere su tre) e qualità artistica hanno segnato le tre serate che si sono svolte a Off Topic e al Supermarket, due importanti club della scena live torinese. Vincitore assoluto è Alec Temple, cantautore di Cremona che si aggiudica anche il Premio Booster e il Premio Discografico.

Premio della Critica e Premio Riflettori a 1 44 98, artista torinese che unisce alla matrice hip-hop della sua musica, le influenze cantautorali del suo percorso da ascoltatore. Il Premio Santeria e il Premio Produzione vanno invece ad Androgynus, artista toscano nella cui musica il suono e la parola convivono per riaccendere la loro potenza evocativa e veicolare significati spirituali. Grande successo anche per i Katana Koala Kiwi, che hanno aperto la serata finale con una performance. E' stata consegnata la Targa Gran Torino a Cristiano Godano.

"L'edizione che sì è appena conclusa - spiega Francesca Lonardelli, organizzatrice del Premio Buscaglione -segna per il Premio Buscaglione un traguardo importante. La qualità artistica è stata davvero alta e siamo molto felici di aver ospitato alcuni di quelli che sicuramente sono astri nascenti della musica italiana e che fra qualche anno vedremo su palchi importanti. Il parterre di giurati di quest'anno non ha visto eguali in passato: abbiamo avuto personalità rilevanti del mondo musicale, ulteriore marchio di qualità della manifestazione.

Ancora una volta il Premio Buscaglione è un grande happening che porta a Torino artisti di tutta Italia. Ci stiamo già preparando per la prossima edizione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA