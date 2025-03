Torna Abilmente, la creatività al Lingotto Fiere

Torna a Lingotto Fiere, da giovedì 3 a domenica 6 aprile, Abilmente, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group (Ieg). Quattro giorni dedicati all'arte del "fatto a mano" con oltre 140 gli espositori specializzati provenienti da tutta Italia. Centinaia di corsi per creare con le mani: dalle dimostrazioni con ago e filo ai segreti del reticello e dell'hardanger, con creazioni floreali uniche e originali, alla possibilità di apprendere l'arte della maglia con il telaio per cappelli.

I visitatori avranno l'opportunità di imparare e perfezionare le proprie tecniche grazie ai consigli dei migliori insegnanti del fai da te. Potranno partecipare a laboratori e corsi condotti dai creativi, apprendendo come realizzare manufatti unici e personalizzati. Per i più esperti, Abilmente Academy offre percorsi di perfezionamento su tecniche e lavorazioni specifiche, dalla creazione di gioielli all'uncinetto alla pirografia su legno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA