Torino: Vanoli 'qui con umiltà, pari meritato contro Lazio'

"Siamo venuti qui a Roma con umiltà per affrontare una squadra forte, in queste ultime 8 dobbiamo dare tutto e restare dentro tutte le partite. Faccio i complimenti ai ragazzi e a chi è entrato". Lo ha detto Paolo Vanoli, tecnico del Torino, a DAZN, dopo il pari contro la Lazio.

"Dobbiamo finire bene un'annata dove siamo partiti forte - ha aggiunto -. Siamo stati bravi poi a non perdere la bussola nel momento di difficoltà e ora non dobbiamo guardare la classifica, servono comunque le motivazioni e devono essere forti, abbiamo una maglia da onorare". Poi sul modulo adottato all'Olimpico: "A me piace una squadra che sia flessibile. E' un questione di disponibilità dei ragazzi che sono stati bravissimi. Pari meritato".

Vanoli conclude commentando la crescita dei suoi calciatori dopo il ko di Zapata: "Duvan era importante fuori e dentro il campo, quando abbiamo cambiato modulo dovevamo cambiare cosa e questi giocatori hanno i gol e le potenzialità per fare bene".





