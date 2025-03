Piemonte, la Regione sblocca 15 milioni per il Carmagnolese

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato la delibera che autorizza il finanziamento di 15 milioni di euro per due interventi nella zona di Carmagnola (Torino) per la viabilità e la sicurezza stradale del territorio. Conclusa la fase progettuale, si entra ora nella fase esecutiva con l'avvio delle gare.

"Si tratta di due opere, bloccate da anni per carenza di risorse, che ora riprendono l'iter che ne consentirà la realizzazione", ha evidenziato l'assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture, Marco Gabusi, puntualizzando che "s'inseriscono nel più ampio piano di investimenti per la riqualificazione e il potenziamento delle infrastrutture piemontesi, con l'obiettivo di garantire una rete viaria sempre più sicura ed efficiente".

Il primo intervento riguarda l'ex strada provinciale 663 e porterà all'adeguamento funzionale e idraulico del tratto Carignano-Lombriasco, con una variante alla frazione di Ceretto.

Si potrà così migliorare la sicurezza del tratto stradale e la gestione del deflusso delle acque, riducendo il rischio di allagamenti e garantendo una viabilità più efficiente. Il finanziamento regionale è di oltre 6 milioni di euro.

Il secondo intervento è l'adeguamento funzionale della strada regionale 20 tra la provinciale 142 e l'abitato di Carmagnola, dalla rotatoria di Carignano al ponte sul Po. Il progetto comprende l'adattamento del ponte, la sistemazione idraulica dell'alveo e l'allargamento della carreggiata. Il finanziamento complessivo ammonta a circa 9 milioni di euro e consentirà di migliorare l'accessibilità e la sicurezza su un asse viario strategico per il traffico locale e di collegamento.



