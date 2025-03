La Venaria Reale, numero chiuso alla Reggia fino al 6 aprile

Dopo i numeri notevoli di visitatori registrati in questi giorni (50.000 turisti da lunedì 24 marzo a domenica 30 marzo) e quelli previsti dalle prenotazioni in corso, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude ha ritenuto opportuno fissare un tetto di ingressi a Venaria Reale "anche per consentire una migliore fruizione del complesso e visita all'area dei ciliegi nei Giardini" fino a domenica 6 aprile. L'accesso sarà consentito al massimo a 10.000 persone al giorno da martedì 1 aprile a domenica 6 aprile, con obbligo delle prenotazioni online per sabato e domenica. Resta confermato l'orario prolungato di apertura dei Giardini fino alle 20.

Le disposizioni - si legge in una nota - sono vincolate alla permanenza delle fioriture dei ciliegi sulle quali non è possibile stabilire garanzie di durata assolute.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA