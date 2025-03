Imam ferito, vicinanza da Federazione islamica del Piemonte

La Federazione islamica del Piemonte, per voce del presidente Mustapha Hajraoui, esprime "profonda vicinanza e solidarietà" all'imam Ayoube Alsalami della moschea di Mondovì (Cuneo), vittima di un'aggressione nel pomeriggio di ieri. Il responsabile è un vicino di casa, di nazionalità rumena: all'origine delle violenze, confermano i carabinieri, ci sarebbe un dissidio di natura personale e non un movente religioso.

"Questo atto di violenza ha profondamente scosso non solo lui, ma anche sua moglie e i suoi figli, che hanno vissuto momenti di grande paura e trauma" commenta l'organizzazione islamica: "L'imam è stato immediatamente ricoverato in ospedale, e seguiamo con apprensione la sua situazione, augurandogli una pronta guarigione".

Da parte della federazione giunge anche un ringraziamento al sindaco di Mondovì, al questore e a "tutte le autorità che hanno espresso vicinanza e sostegno, dimostrando l'importanza della coesione sociale e della tutela di ogni cittadino".

"Confidiamo nella giustizia - conclude la nota - affinché venga fatta piena luce su questo grave episodio e i responsabili vengano chiamati a rispondere delle proprie azioni. La comunità islamica del Piemonte e di Mondovì rimane unita e fiduciosa nei valori della convivenza pacifica e del rispetto reciproco".





