I grandi Maestri per l'Orchestra Suzuki, la più giovane d'Europa

L'Accademia Corale Stefano Tempia persegue la sua missione di valorizzare i giovani musicisti nel concerto La magia della musica di lunedì 7 aprile al Conservatorio di Torino con l'Orchestra Suzuki, sotto la direzione del Maestro Marco Mosca, alle prese con le pagine dei grandi autori classici, e la partecipazione in alcuni brani del Coro di Voci Bianche della Scuola Internazionale Europea Spinelli di Torino diretto da Nausicaa Bosio.

Il programma della serata propone un viaggio tra epoche e stili, mettendo in risalto l'abilità e la passione dei giovani interpreti formati secondo questa metodologia. Si apre con il brillante Pot-pourri per orchestra d'archi di J.B. Breval, seguito dal celebre Eine Kleine Nachtmusik di Mozart. A rappresentare il virtuosismo barocco, il Concerto in Si minore dall'Estro Armonico, op. 3 n. 10 di A. Vivaldi, in cui si distingue il dialogo emozionante tra i quattro violini e il violoncello. Seguono pagine di Fauré, alcune frizzanti Danze ungheresi di Brahms e una scelta di significative musiche composte da Ennio Morricone, per trasportare il pubblico nelle atmosfere suggestive del grande cinema. Alcuni brani vedranno la partecipazione del Coro di Voci Bianche Scuola Internazionale Europea Spinelli, a testimonianza della scelta, per questo ma anche in altri concerti di stagione, di privilegiare le forze giovanili.

L'Orchestra Suzuki, espressione rappresentativa dell'Accademia Suzuki Talent Center, è la più giovane orchestra da camera d'Europa, composta da cinquanta bambini di età compresa tra gli otto e i sedici anni. Dalla sua nascita (1977) a oggi ha tenuto più di quattrocento concerti ed è stata diretta per quarant'anni da Lee e Antonio Mosca, i fondatori.

L'orchestra si è esibita in numerose occasioni sia in Italia sia all'estero, compiendo tournée in Ungheria, Irlanda, Svizzera, Francia, Giappone, Danimarca, Thailandia.



