I fantasmi della nostra storia, Gifuni torna su Pasolini e Moro

"I corpi di Moro e Pasolini appartengono da circa 50 anni al palcoscenico della nostra storia di ombre. Sono corpi come tutti i fantasmi a cui non è stata data degna sepoltura e per questo tornano a disturbarci con la loro voce e la loro presenza" Così Fabrizio Gifuni spiega il lungo lavoro di drammaturgia che ha compiuto sui loro corpi e i due due spettacoli in programma all'Astra che sono l'esito di questa ricerca.

A quasi vent'anni dal debutto di 'Na specie de cadavere lunghissimo (2004) spettacolo culto, andato in scena per dieci anni consecutivi, ideato e interpretato dall'attore, con la regia di Giuseppe Bertolucci, Fabrizio Gifuni ritorna alle pagine di Pasolini con una nuova drammaturgia originale. La rilettura di Ragazzi di vita - romanzo d'esordio dello scrittore - interpolata e storicizzata con altri scritti pasoliniani (poesie, lettere, editoriali, interviste) dà vita a un racconto molto personale che l'attore-autore trasferisce in teatro, dialogando ogni sera con i rappresentanti della città, i cosiddetti spettatori, in un gioco di inedite prospettive e vertiginosi sdoppiamenti.

Sempre Gifuni sarà all'Astra il 4, 5, 6 aprile con lo spettacolo Con il vostro irridente silenzio 'Studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA