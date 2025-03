Contro l'abusivismo tassisti in catene a Torino

Protesta dei tassisti contro l'abusivismo oggi a Torino. Sono partiti dall'Allianz Stadium e con le loro auto in corteo hanno percorso le vie della città.

Poi a piedi sono arrivati davanti al Comune, in piazza Palazzo di Città.

I tassisti si sono incatenati per denunciare la concorrenza sleale di alcuni Ncc. "Ci troviamo in una situazione di concorrenza sleale da parte di alcuni Ncc di altri Comuni, che vengono a lavorare sul nostro territorio, a volte stazionando sul suolo pubblico o nei parcheggi taxi, a volte prendendo ad alzata di mano, i clienti che si fanno notare all'uscita dallo stadio, dai concerti o dalle discoteche", si legge in una nota.

I tassisti chiedendo ai Comuni, che hanno rilasciato le autorizzazioni, di "prendere provvedimenti, dato che questi soggetti lavorano in maniera continuativa in un Comune differente, lasciando scoperto il proprio territorio e i propri utenti".

"L'abusivismo è un fenomeno che ha una sempre maggiore presa, soprattutto tra i giovani, mettendo in pericolo una fascia di utenza che dovrebbe essere tutelata da situazioni illegali e nella totale mancanza di garanzie", continuano i tassisti.

"Pur riconoscendo - conclude la nota - da parte del Comune di Torino maggiori sforzi a partire dal 2025, condividiamo la richiesta di quanti sono intervenuti oggi in piazza per chiedere ancora più risorse per contrastare tale situazione, al limite dell'ordine pubblico, rispettare la legalità e fronteggiare una situazione di grosso pericolo anche per gli operatori del servizio pubblico taxi".



