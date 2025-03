Circolo dei Lettori, Giuseppe Culicchia verso la direzione

Si riunirà il 1 aprile il consiglio di gestione della Fondazione Circolo dei Lettori - composto da Giulio Biino, Elena d'Ambrogio Navone e Massimo Pedrana - per nominare il nuovo direttore che prenderà il posto di Elena Loewenthal. Grande favorito lo scrittore torinese Giuseppe Culicchia, già curatore del Festival Radici e con una relazione solida con il Circolo sin dalla sua fondazione nel 2006. Gli altri nomi di una lista non confermata sono la direttrice uscente Loewenthal, l'ex direttore del Museo del Cinema Domenico De Gaetano, lo scrittore Domenico Baccalario e Mauro Baronchelli, manager culturale a Palazzo Grassi a Venezia.

In queste settimane di passaggio istituzionale l'attività culturale del Circolo è proseguita con gli incontri con nomi internazionali come Jamaica Kincaid, Amitav Ghosh, Fatma Aydemir, scrittori e scrittrici italiani come Francesco Piccolo, Alessandro Baricco, Nadia Terranova e il premio Oscar Dante Ferretti.



